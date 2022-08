Duitse vice-wereldkampioenen verwijzen Hermien Peters en Lize Broekx met amper acht duizendsten van één seconde naar de halve finale op EK

In de namiddag van de eerste kajakdag kwamen de Belgen de Olympische watersportbaan te Munchen in hun K2 op. Bij de vrouwen was het uiteraard uitkijken naar Hermien Peters en Lize Broekx die twee weken geleden op het WK in de K2 brons veroverden. Artuur Peters en Bram Sikkens van hun kant moesten proberen beter te doen dan op het WK, want zij willen in het nieuwe Olympische nummer K2 500m Parijs 2024 halen en hebben daarvoor nog een lange weg te gaan.

Hermien Peters en Lize Broekx moesten hun voorwedstrijd zegevierend afronden om zich rechtstreeks te plaatsen voor de A-finale. De loting waren de kersverse bronzen WK-medaillewinnaars weinig gunstig gezind, want de twee Neerpeltenaren kregen de Duitsers Hake-Paszek, de Denen Iversen-Matthesen en de Zweden Stensils-Wikberg als tegenstanders en laten dat nu teams zijn die in de WK-finale tweede, zesde en achtste finishten. Onze landgenoten gingen de strijd niet uit de weg, sterker nog, halfweg kwamen ze amper acht duizendsten van één seconde als tweede na de Duitse vice-wereldkampioenen door. De Germaanse vrouwen gingen geweldig tekeer, maar Hermien en Lize losten hen van geen vin en zouden uiteindelijk met net dat nipte verschil tweede finishen. Onze landgenoten en de Duitsers peddelden over die 500m wel meer dan vier seconden sneller dan de Poolse en de Hongaarse kajaksters, die de twee andere voorwedstrijden wonnen en dus met de Duitsers een finaleticket op zak hebben. Hermien en Lize daarentegen moeten morgen wel opnieuw het water op voor de halve finale, die ze uiteraard met heel veel vertrouwen mogen tegemoet zien.

Bram Sikkens en Artuur Peters stonden in de voorwedstrijd ook al voor een onmogelijke opdracht, want zij lootten in hun heat niemand minder dan de Hongaarse regerende wereldkampioenen Kopasz-Nadas en de Litouwse zilveren medaillewinnaars Maldonis-Olijnik. Ondanks de geringe kans om rechtstreeks door te stoten tot de finale leverden Bram en Artuur wel hun beste race van het seizoen af. Zij sloten hun voorwedstrijd als derde af, iets meer dan één seconde na de Hongaarse wereldkampioenen en acht tienden na de Litouwers. Ook zij moeten dus morgen aan de bak in de halve finales. Ze klokten de tiende besttijd en die opent toch veelbelovende perspectieven voor de strijd om een finaleplaats.

Seniores vrouwen.

K2 500m: 20 teams , 3 voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale

3de voorwedstrijd:

1. Hake – Paszek (Dui) 1:44.968

2. BROEKX – PETERS (BEL) 1:44.976

3. Stensils – Wikberg (Zwe) 1:49.949

4. Betlachova – Zarubova (Tsj) 1:50.189

5. Iversen – Matthesen (Den) 1:50.864

6. Horlove – Kuklinovska (Oek) 1:51.464

7. Camane – Smiltniece (Let) 1:53.384

Lize Broekx (Neerpelt WC) en Hermien Peters (Neerpelt WC) klokten de tweede snelste tijd op 20 teams maar moeten toch nog naar de halve finale.

Seniores mannen.

K2 500m: 25 teams, 3 voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale

2de voorwedstrijd:

1. Kopasz – Nadas (Hon) 1:34.187

2. Maldonis – Olijnik (Lit) 1:35.045

3. PETERS – SIKKENS (BEL) 1:35.327

4. Kulich – Remuta (Tsj) 1:37.038

5. Rumiancevs – Vilde (Lat) 1:37.368

6. Naess-Jensen – Teland (Noo) 1:38.364

7. Kirchev – Yordanov (Bul) 1:38.750

8. Fletcher – Lusty (GBr) 1:39.708

Bram Sikkens (KCC Mechelen) en Artuur Peters (Neerpelt WC) klokten de tiende tijd en varen de halve finale.