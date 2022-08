Robin Vanderbemden en Vanessa Scaunet sneuvelen in reeksen van 200 en 800 m: “Gehoopt op betere prestatie”

Robin Vanderbemden, op de 200 meter, en Vanessa Scaunet, op de 800 meter, zijn er donderdag niet in geslaagd de reeksen te overleven op het EK atletiek in München. De 28-jarige Vanderbemden finishte in zijn reeks in 20.90 op de vijfde plaats, de 26-jarige Scaunet gaf op.

“Ik ben natuurlijk teleurgesteld”, stak Vanderbemden na zijn finish van wal. “Ik had het heel moeilijk in de bocht en verlies daar veel energie. Ik voelde me vooraf ook niet top. Ik ben een snelle starter, en op het einde was ik echt doodop. Ik had op beter gehoopt, maar ik heb alles gegeven. Het is nu zo.”

De Luikenaar keek vervolgens al vooruit naar de 4x100 meter. “We willen met de Belgian Falcons naar de finale”, was hij ambitieus. “We zijn geen favoriet, maar het is mogelijk. Ik ga normaal gezien als eerste loper starten. We zijn een onervaren ploeg, maar er is veel enthousiasme. We groeien. We gaan hier proberen risico’s te nemen om de finale te halen. Als de wissels goed lopen en we halen geen Belgisch record, dan zal ik ontgoocheld zijn.”

Vanessa Scaunet begon ziekjes aan haar 800 meter en gaf onderweg op. “Ik had een heel slap gevoel vooraf”, legde ze uit. “Van bij het startschot had ik moeite om te volgen. Ik heb er dan voor gekozen te stoppen om niet 100 meter na de anderen aan te komen. Ik heb al enkele dagen last van mijn maag. Ik kan niet goed eten en stond leeg aan de start. Ik ben met veel vertrouwen naar dit EK gekomen, maar eens hier begon ik mij slecht te voelen. Ik had natuurlijk op beter gehoopt, maar ik ben vandaag eigenlijk niet teleurgesteld. Ik heb geen fouten gemaakt, ik kon gewoon niet meer doen. Ik blijf na dit seizoen een beetje op mijn honger zitten. Ik heb dan wel het WK en het EK meegemaakt, maar ik heb er niet top gepresteerd. En ik heb ook geen persoonlijk record gelopen. Ik ben wel Belgisch kampioen geworden, maar het kon toch nog iets beter.”