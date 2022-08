Publiek krijgt gratis toegang bij seizoensopener in Polderscross: “Zou fijn zijn als iedereen wat meer consumeert”

Binnen exact één maand, op zondag 18 september, staat in ons land de Polderscross als eerste wedstrijd geprogrammeerd in het internationale veldritseizoen. De organisatoren van deze veldrit pakken uit met een stunt, want de toegang tot dit evenement is volledig gratis.

“Uiteraard heeft dit een financiële impact voor onze organisatie. Zeker na 2 moeilijke coronajaren. Maar net omdat we twee jaar het publiek moesten missen, willen we hen nu graag massaal opnieuw laten genieten van de cross. We hopen dus dat het wegvallen van de toegangsprijs, normaal gezien 12 euro, ervoor zorgt dat we heel wat supporters mogen verwelkomen in de Polders van Kruibeke op zondag 18 september”, stellen de organisatoren Kurt Vernimmen en Marc Janssens.

“Toch volgt er nog een warme oproep richting de toeschouwers. Met sponsoring en verkoop van onze VIP-arrangementen alleen verdienen we de kosten absoluut niet terug. Dus nu de toegang gratis is, zou het fijn zijn als iedereen wat meer consumeert op het terrein. Op die manier maken we er met z’n allen opnieuw één groot veldritfeest van, zoals een cross zou moeten zijn.”

Normaal gezien is de opener van het Belgische veldritseizoen voorbehouden voor de Rapencross in Lokeren, maar daar vinden komende winter de Belgische Kampioenschappen plaats. Dus strijken de renners op zondag 18 september neer in de Polders van Kruibeke.