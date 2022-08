Deze plekjes in huis moet je vaker schoonmaken bij warm weer

Als het warm weer is, zijn er enkele plekjes in huis die wat extra poetsaandacht kunnen gebruiken.

Een van de klusjes die je met warm weer iets vaker moet doen is het schoonmaken van de vuilnisbak. Met een sopje van water en allesreiniger is hij zo weer schoon. Een krantje onderin vangt eventueel lekvocht op.

Neem het werkblad in de keuken regelmatig af met een vochtige microvezeldoek om ongedierte te voorkomen en aangroei van bacteriën te remmen.

Apparaten die lucht verplaatsen zoals airconditioners, luchtkoelers en luchtzuiveraars verdienen ook extra aandacht in de zomer omdat ze dan intensief gebruikt worden. Vervang filters en reinig het apparaat regelmatig.

Aangezien we vaker douchen als het warm is, is ook de badkamer een punt van aandacht. Schimmel gedijt immers goed in een warme en vochtige omgeving. De douche drogen na gebruik voorkomt veel poetswerk.

Ook de vloer krijgt het te verduren: we lopen op blote voeten van buiten naar binnen en nemen zo heel wat mee naar binnen. Tel daarbij het zand van het strand op en je snapt dat vaker stofzuigen en dweilen heel logisch is.