Vaccinatie start op 12 september “waarschijnlijk” met aangepaste coronavaccins

Zoals bekend zullen eerst de 65-plussers, mensen met een verzwakte immuniteit en het zorgpersoneel worden uitgenodigd. Daarna krijgen alle meerderjarigen die minstens één basisvaccin hebben gekregen een brief in de bus. Al vanaf vrijdag 18 augustus kunnen centra de eerste uitnodigingen versturen, al zal dat in de praktijk vaak pas op maandag 22 augustus gebeuren.

Twee miljoen vaccins

Hamvraag blijft of de vaccinatie op 12 september kan starten met de nieuwe vaccins, aangepast aan de omikronvariant. “Waarschijnlijk”, klinkt het in het persbericht van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), die wil vasthouden aan de startdatum van 12 september. “Die datum is van belang om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren voor eind september zijn gevaccineerd . Tegelijk willen we de mogelijkheid benutten om met aangepaste vaccins te kunnen prikken. Daarvoor is het nog wachten op goedkeuring van het EMA en de leveringen van aangepaste vaccins van Pfizer en Moderna. Een mogelijke goedkeuring wordt begin september verwacht. Indien het EMA deze vaccins goedkeurt, heeft Pfizer zich alvast geëngageerd om aan Vlaanderen ongeveer 1 miljoen aangepaste vaccins te kunnen leveren in de week van 5 september, en nog eens 1 miljoen de daaropvolgende week.”

Reservelijst

Ook de reservelijst QVAX zal opnieuw worden geactiveerd, zodat mensen bij overschotten snel kunnen worden opgeroepen.