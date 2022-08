Bij een bedrijf op het industrieterrein in Zonhoven is donderdagnamiddag een arbeider onder een heftruck beland. Het slachtoffer zat gekneld. Een bevrijdingsteam van de brandweer heeft de werknemer onder het voertuig uit gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen levensgevaar.

maw