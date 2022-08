Ben Broeders baalt na uitschakeling in kwalificaties polsstokspringen op EK: “Enorme gemiste kans”

Ben Broeders kon zich donderdag niet kwalificeren voor de finale van het polsstokspringen op het EK atletiek in München. De 27-jarige Leuvenaar werd met een sprong van 5m50 vijftiende in de kwalificaties. Hij faalde drie keer op 5m65. Zijn Belgisch record bedraagt 5m85. De top 12 stootte door naar de finale.

Broeders was na afloop enorm ontgoocheld. “Ik baal heel erg”, begon de polsstokspringer. “Ik had vooraf een goed gevoel, maar zat niet op tijd in mijn ritme tijdens de sprongen. Voor de wedstrijd goed en wel begint, lag ik er al uit. Bij mijn laatste poging op 5m65 trek ik te laat mijn arm weg. Anders was ik er over. Dat is heel erg zonde. Elke sprong van de wedstrijd spring ik beter. De prestaties gingen in stijgende lijn, maar de sprongen verbeterden niet snel genoeg. Dan is een EK snel voorbij.”

“Dit EK is een enorme gemiste kans”, zei Broeders nog. “Het is niet het sterkst bezette EK en veel atleten kampen nog met vermoeidheid na het WK in de Verenigde Staten. Ik had hier altijd de finale moeten halen.”

In Eugene stond Broeders wel in de finale maar eindigde er als elfde op twaalf deelnemers. Hij kampte toen met een migraineaanval. “Maar dat was hier niet het geval”, zei hij. “Ik voelde me goed. Ik ga de komende dagen nu supporteren voor alle Belgen en mijn vriendin (de Nederlandse Femke Bol, red.).”

De finale in het polsstokspringen staat zaterdagavond, vanaf 20u05, op het programma.