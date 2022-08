Arctic Monkeys, Oscar and the Wolf, Slipknot, Tame Impala, Charlotte de Witte… Een weekend lang weelde op de wei van Kiewit. Maar tussen al dat Pukkel-goud is er nóg dat blinkt. Oude getrouwen, rijzende sterren en onbekend-maar-niet-onbemind. Alle begin is lastig, dus maakt onze festivalreporter u wegwijs langs de propvolle affiche van Pukkelpop 2022.