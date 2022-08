Het secondenspel van de afsluitende 800 meter: enkel bij een val kan goud Nafi Thiam nog ontsnappen, ook medaille voor Noor Vidts is haalbaar

Het kan nog moeilijk mislopen voor Nafi Thiam voor het goud. Tenzij ze valt of zich blesseert volgt ze zichzelf vanavond op als Europees kampioene op de zevenkamp. Met de afsluitende proef loert het grootste ‘gevaar’ om de hoek van de Poolse Adrianna Sulek, momenteel derde. Thiam heeft op dit ogenblik 216 punten voorsprong op Sulek.

Anders gezegd: Thiam mag meer dan 14 seconden verliezen op Sulek op de 800m. Nu is de Poolse wel een van de beste 800-meterloopsters maar Thiams persoonlijk record op 800m bedraagt 2.13.00 (dit seizoen gelopen in Eugene) en dat van Sulek 2.07.18. Kortom, gesteld dat beiden op hun niveau lopen, dan heeft Thiam nog altijd een ‘reservemarge’ van 8 seconden.

Brons voor Vidts?

Voor Noor Vidts, een prima loopster als zevenkampster, is het podium nog meer dan mogelijk. Sulek is wel een iets betere loopster dan haar, dus als Sulek haar niveau haalt, is het zilver in theorie voor de Poolse.

Maar de achterstand van 107 punten op de Zwitserse Annik Kälin, een mindere 800-meterloopster, kan Vidts wel goedmaken op de 800m. Ze moet dan in de buurt van haar persoonlijk record (2.08.50) lopen, dat moet volstaan om van plaats van vier naar drie te wippen.