Maaseikse ploeg compleet na komst van Spaans international Fornés

Miquel Àngel Fornés - Miki voor de vrienden - is geen onbekende in de Belgische competitie. De 28-jarige Spanjaard kwam van 2016 tot 2018 nog uit voor... Knack Roeselare. Daarna volgden passages bij Teruel (Spa), Tourcoing Lille (Fra) en Costa de Almeria (Spa), waarmee hij vorig jaar de titel pakte en de bekerfinale haalde. Fornés (2m02) - die momenteel met de Spaanse ploeg actief is in het EK-kwalificatietoernooi - werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste blokker en beste middenaanvaller van de Spaanse competitie.

Eerder trok Maaseik al receptiehoek-spelers Nazar Hetman (Ezerzeme), Athanasios Protopsaltis (Panathinaikos), Adam Bartos (Nantes) en spelverdeler Luciano Aloisi (Ciudad Volley) aan.

Greenyard hervat maandag 22 augustus de trainingen. De eerste oefenmatch is gepland op 7 september in Orion, de ploeg van ex-Maaseikspeler Liam McCluskey.