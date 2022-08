Mountainbike-bondscoach Filip Meirhaeghe denkt aan podium op EK: “Niet langer tevreden met top 15”

Vrijdag (mannen) en zaterdag (vrouwen) komen de mountainbikers in actie tijdens de Europese kampioenschappen in het Duitse München. De Belgische bondscoach Filip Meirhaeghe droomt met Pierre de Froidmont of Jens Schuermans van een Belgische medaille. “Wat Pierre deed in de Wereldbeker, was fenomenaal.”

De Froidmont en Schuermans beleefden in de wereldbekermanches in het Amerikaanse Snowshoe en het Canadese Mont-Sainte-Anne een uitstekende aanloop naar het EK in München. Uitschieter was de vijfde plek voor De Froidmont in het Canadese Mont-Sainte-Anne, waarmee hij het podium op mocht. “Dat was fenomenaal. Ongelooflijk, de max. Nu ik eraan denk, krijg ik weer kippenvel. Wereldbekerpodium voor een Belg, dat was al geleden van Roel Paulissen, denk ik”, geniet Meirhaeghe.

“Die prestaties gaven ook perspectief voor dit EK. In principe kunnen we hier meedoen voor een medaille. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Zowel Pierre als Jens is goed teruggekeerd naar Europa, en zien het alle twee goed zitten. Pierre is na die podiumplek in Mont-Sainte-Anne euforisch, maar hij is ook niet gek te krijgen. En zowel Jens als Pierre is tevreden met het vuur dat ze elkaar aan de schenen leggen, denk ik.”

Het parcours in München werd speciaal aangelegd voor dit EK. “Er komt heel weinig techniek bij kijken, maar het is wel heel zwaar. Er zijn een 150 hoogtemeters per ronde, op een steile heuvel in een park. Het wordt heel pittig, maar dit parcours is voor geen van onze renners een nadeel.”

Naast De Froidmont en Schuermans komen voor België ook veldrijder Daan Soete, Emeline Detilleux en Githa Michiels aan de start in München.