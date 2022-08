Cara Pils is het bier van de camping: “Stella moeten kopen omdat alles op was in Colruyt”

Ook voor Colruyt is Pukkelpop een topper. Veruit het meest gespotte bier op en rond de camping is Cara Pils. “Goedkoop”, klinkt het. En blijkbaar ook nog lauw goed te drinken.

De steekkarren met Cara Pils zijn op de camping en op de Kempische Steenweg amper te tellen. “Mijn mama heeft Stella moeten kopen, omdat het op was in de Colruyt”, zucht Jutta Hansen uit Munsterbilzen. Jelle Gerits (17), Jooren Hendrikx (17) en Matijs Gielen (18) uit Zutendaal waren er wel op tijd bij. “Wij hebben twaalf trays van 24 pinten bij die we met nog enkele vrienden zullen opdrinken. Het is lekker en niet duur.” Hoe ze dat koel gaan houden gedurende vier dagen? “We hebben koelboxen bij met ijs. Daarmee moet het lukken”, zeggen de heren die hun kar nog volstapelen met cola, limonade, chips en nootjes.

De Colruyt in Zonhoven heeft een ‘Festivalroute’ ingericht langs de producten die festivalgangers nodig hebben. Er staat ook een enorme voorraad Cara Pils klaar.

