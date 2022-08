Noël Slangen van de Marc Sleen Stichting: “Voor ons is Nero nu erfgoed. De Hemeltergers zal het laatste Nero-verhaal zijn.” — © Guy Puttemans

Hasselt

Sinds zaterdag 20 augustus verschijnt de laatste Nero in uw krant. Een hommage door Dirk Stallaert en Limburger Kim Duchateau. Het is 2022, het eeuwfeestjaar van geestelijke vader Marc Sleen. Vandaar. “Het is goed geweest”, zegt Noël Slangen, mee verantwoordelijk binnen de Marc Sleen Stichting.