Duitser (56) riskeert twee jaar cel voor diefstal oldtimer Porsches bij event in Bilzen: “Ik heb er niets mee te maken”

Een 56-jarige Duitse man riskeert 24 maanden voor de diefstal van vier oldtimer Porsches aan een hotel in Bilzen. “Ik heb er niets mee te maken”, houdt de man vol.

Op 6 november 2021 werd er een toerrit met oldtimers georganiseerd in Bilzen met als laatste stop hotel Martin’s Rentmeesterij waar de luxeauto’s geparkeerd werden. Niet veel later verdwenen vier klassieke Porsches van de parking. “Op camerabeelden was te zien dat er drie personen op de parking werden afgezet door een auto met Duits kenteken”, aldus de procureur. “Ze reden eerst weg met twee Porsches, om nadien de volgende twee op te halen.”

DNA op handrem en stuur

Drie gestolen oldtimers werden door het trackingsysteem teruggevonden in het Nederlandse Sittard. Door sporenonderzoek, waarbij DNA werd teruggevonden op de handrem en het stuur in twee wagens, kwam de politie bij de 56-jarige Duitse man terecht die al gekend zou zijn voor dergelijke diefstallen en lid zou zijn van een bende die zich bezighoudt met autodiefstallen in het buitenland.

Toch ontkent hij enige betrokkenheid. “Ik heb er niets mee te maken”, zo hield de vijftiger voor de Tongerse correctionele rechtbank vol. “Er zijn enkele mensen bij mij langs geweest in Nederland met die drie gestolen auto’s. Ik heb ze even bekeken en ben wel eens ingestapt, vandaar mijn DNA, maar ik heb toen meteen gezegd dat ik er niets mee te maken wilde hebben.”

Diefstal Fiat bestelwagen

Toch werd de man, dankzij zijn geleende Volkswagen Polo waarmee hij rondreed, ook gelinkt aan andere diefstallen. Zo werd de auto gezien op camerabeelden bij een diefstal van een Fiat bestelwagen aan een elektrozaak in Maasmechelen op 26 maart 2022 en werd hij op 7 februari 2022 gecontroleerd door de politie in Heerlen. In de auto vonden de agenten toen een slijpschijf.

Ook de diefstal van de Fiat ontkent hij met klem. “Het is niet zeker wie met die Volkswagen reed, aangezien mijn cliënt hem leende van een kameraad”, zo sprak zijn raadsman. Ook voor de diefstal van de Porsches vragen zij de vrijspraak. “Er valt weinig te zien op de camerabeelden van de parking van het hotel. Het gaat om drie mannen die petten dragen. Dat is het enige kenmerk. Ook op de ANPR-camera’s is niet te zien wie achter het stuur zat. Die mannen die bij hem zijn langsgekomen, hebben hem er als dommerik bijgelapt.”

24 maanden cel

De procureur is door het aantreffen van het DNA van de vijftiger wel overtuigd van zijn schuld. De verdachte riskeert daarom een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 800 euro. De verzekering van de gestolen Fiat vraagt een terugbetaling van 13.964 euro voor het bedrag dat ze de eigenaar uitkeerden. Ook voor het werkmateriaal in de bestelwagen wordt een schadevergoeding gevraagd.

Vonnis volgt op 25 augustus.