LIVE EK. Nafi Thiam in laatste rechte lijn naar goud op zevenkamp, Noor Vidts strijdt nog voor medaille

De Europese Kampioenschappen in München. U leest het goed, kampioenschappen. Meervoud. Na een eerste editie in 2018 bundelen enkele sportfederaties opnieuw de krachten om gezamenlijk een nieuw, meervoudig EK te organiseren. Met atletiek - denk aan Nafi Thiam -, baanwielrennen - denk aan Lotte Kopecky -, en wegwielrennen - denk aan Tim Merlier - maakt ons land aanspraak op enkele medailles en/of titels. Volg het hele toernooi live in deze feed.