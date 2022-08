Droogtecommissie sluit strengere maatregelen om waterverbruik te verminderen niet uit

Als er de volgende weken niet veel regen valt, zouden er in september wel eens strengere maatregelen kunnen komen om het waterverbruik te verminderen. In voorbereiding wordt nu al overleg gestart met de sectoren (landbouw, industrie, bouw...) over waar ze water kunnen besparen. Dat zegt VMM-woordvoerder Bernard De Potter donderdag na een nieuw overleg van de Vlaamse Droogtecommissie.