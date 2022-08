Strandgangers moeten opletten wanneer jagende hamerhaai erg dicht bij kust opduikt

Alec Deshotel kon maandagochtend zijn ogen nauwelijks geloven toen hij van zijn uitzicht op het strand genoot. Voor de kust van Orange Beach in de Amerikaanse staat Alabama zag hij hoe een grote hamerhaai jacht maakte op pijlstaartroggen. Het zeedier kwam daarbij in ondiep water terecht, terwijl een groep strandgangers moest opletten dat ze niet in gevaar kwamen.

“Dit is de eerste keer dat we zoiets hebben gezien”, vertelde de man aan lokale media. “Ik keek uit het raam, en daar was hij dan. Ik weet niet wat de lengte van de haai was, maar hij was enorm.” Oog voor de strandgangers bleek de hamerhaai niet te hebben. Na de jacht keerde het dier terug richting diepere wateren.

