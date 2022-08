Finse premier Sanna Marin onder vuur na gelekte dansvideo

In een video is te zien hoe de Finse premier Sanna Marin (36) uitbundig danst met een aantal vrienden, onder wie parlementslid Ilmari Nurminen en mediafiguur Tinni Wikström. Op de achtergrond roepen omstaanders iets over cocaïne, melden Finse media.

Critici vinden het gedrag ongepast voor de leider van Finland. In een verklaring zegt Marin dat de video’s in de privésfeer zijn gefilmd. “Ik vind het zeer jammer dat deze video’s zijn gelekt”, zei Marin op een persconferentie. “Ik bracht de avond door met mijn vrienden en ik had een beetje gedronken. We hebben gefeest, gedanst en gezongen.’”

Sanna Marin geeft uitlegt op een persconferentie. — © AFP

Eerder al kritiek

De Finse premier benadrukt ook dat alles wat er op het feestje gebeurde legaal was. Ze ontkent dat ze drugs heeft gebruikt en zegt dat ze niets te verbergen heeft.

Parlementslid Mikko Kärnä, van Marins coalitiepartner Suomen Keskusta, vraagt dat de premier een drugstest afneemt en de resultaten bekendmaakt. “De bevolking mag dit van haar premier verwachten”, tweet hij.

Marin kreeg eerder al kritiek voor haar feestgedrag. In december bood ze haar excuses aan omdat ze naar een feest was gegaan terwijl ze een hoogrisicocontact had gehad.

In 2019 schoven de sociaaldemocraten Marin naar voren als premier. Ze werd zo de jongste Finse premier ooit.

jvt