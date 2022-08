Martine Jonckheere met spoed naar het ziekenhuis

Martine Jonckheere is woensdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De 65-jarige actrice heeft haar appendix moeten laten weghalen.

Enkele uren eerder was Martine Jonckheere, vooral bekend door haar vertolking van Marie-Rose De Putter in de VTM-soap ‘Familie’, nog in eigen tuin aan het genieten van een prachtige zonsondergang, maar niet veel later kreeg ze last aan de appendix. Zoveel zelfs dat ze met spoed in het ziekenhuis moest worden opgenomen en waar haar appendix verwijderd moest worden.

“Zo kan je natuurlijk ook je vakantie doorbrengen”, schrijft Jonckheere op Instagram bij een foto die ze nam vanuit het ziekenhuis.

