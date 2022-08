QUIZ. Tien verschillende winnaars in de laatste vijftien Vuelta’s: herken jij ze nog allemaal?

La Vuelta ha vuelto! De Vuelta is er weer. Vrijdag zijn alle ogen gericht op Utrecht waar de 77ste Ronde van Spanje van start gaat. De laatste Grote Ronde van het jaar staat traditioneel een beetje in de schaduw van de Tour de France, daarom is het hoog tijd dat we eens uw recente Vuelta-kennis opfrissen. De laatste vijftien edities eindigden tien verschillende coureurs op het hoogste schavotje in Madrid: kan jij ze nog allemaal voor de geest halen?