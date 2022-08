OPROEP. CNG stijgt naar recordhoogte: rijd jij op CNG?

“CNG-prijzen aan de pomp breken alle records”, schreven we eind december 2021 al, toen u voor een kilo CNG aan de pomp meer dan twee euro per kilo moest betalen. “Daar zouden we vandaag al blij mee zijn”, zucht een lezer die op CNG rijdt.

Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, schoot de prijs van CNG verder de hoogte. Daarna volgde een afkoeling van de markt, maar inmiddels betalen CNG-rijders in Limburg alweer vier euro per kilo aan de pomp. “Als je weet dat ik met een volle tank van 15 kilo net tot aan de zee geraak, weet je meteen hoeveel CNG rijden mij vandaag kost”, vertelt een Hasseltse CNG-rijder. “Een besparing is het al lang niet meer. Gelukkig heeft mijn wagen ook nog een kleine ingebouwde benzinetank, want anders zou rijden onbetaalbaar worden.”