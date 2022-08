Julien Watrin met Belgisch record naar EK-finale 400 meter horden

Met 48.81 eindigde onze landgenoot in de tweede halve finale op de derde plaats, waardoor hij nog tot na de derde en laatste halve finale moest wachten om te zien of hij er in de finale nog bij zou zijn, aangezien enkel de top twee zich rechtstreekse plaatste.

Hij kreeg uiteindelijk de snelste verliezende tijd en de derde tijd in totaal achter zijn naam, hetgeen vertrouwen geeft voor de finale. Enkel de schier onklopbare Noorse sensatie Karsten Warholm (48.38) en de Fransman Ludvy Vaillant (48.52) waren in München sneller.

Eerder dit seizoen had hij het Belgisch record al naar 48.90 gebracht en liet hij op het WK in het Amerikaanse Eugene uitstekende prestaties zien. In het Olympiastadion van München droomt hij van het podium.

Dries Van Nieuwenhove eindigde in de eerste halve finale in een tijd van 51.14 op de achtste en laatste plaats en werd zo uitgeschakeld. In de reeksen had hij 50.85 op de tabellen gezet, ruim een seconde boven zijn persoonlijk record. Met de halve eindstrijd in München behaalde hij ruimschoots zijn doelstelling.