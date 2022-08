Verloren zoon Kadiri keert terug bij Lommel SK

Lommel SK was nog op zoek naar extra aanvallende versterking en heeft deze donderdag gevonden. Het is bovendien een bekend gezicht.

De uitleenbeurt van Jordan Attah Kadiri (22) aan het Zweedse Ostersund werd volgens onze informatie vervroegd stopgezet, waardoor de Nigeriaanse aanvaller terugkeert naar België. Kadiri wordt donderdagavond in Lommel verwacht.

De centrumaanvaller koos in de zomer van 2021 om groen-wit te verlaten na interne strubbelingen. In het verleden scoorde hij drie doelpunten in 24 wedstrijden voor LSK. De Nigeriaan ligt nog tot 2024 onder contract in Noord-Limburg.