Kajakker Artuur Peters wint voorwedstrijd en stoot meteen door naar EK-finale

Artuur Peters opende met zijn voorwedstrijd in de K1 1000m het EK voor de Belgische delegatie, die vier vrouwen en twee mannen telt. De 25-jarige Neerpeltenaar sloot begin augustus de WK finale in dat nummer met een knappe zesde plaats af en was in die EK-voorwedstrijd uiteraard één van de favorieten om die race op de Olympische baan van Munchen te winnen en dat ene ticket te pakken dat hem meteen al een plaats in de EK finale kon schenken. Peeters maakte die steile verwachting hard, won en mag dus zaterdag in de K1 1000m, een Olympisch nummer voor de medailles peddelen

Artuur Peters eiste van in de meters het initiatief op. De Spanjaard Aitor Gorrotxategi, 7de op het recente WK in K2, kwam na 250m als tweede door. Halfweg stak de Brit Johnson, brons op het WK 2021, zijn neus aan het venster. In de slotmeters was het voor onze landgenoot ook uitkijken naar de fel sprintende Zweed Martin Nathell, vorig jaar WK-goud in de K2 1000m. Artuur liet zich niet verrassen, pakte de zege en stak dus op dit EK meteen al zijn eerste finaleticket op zak. Hij klokte ook de vierde snelste tijd op 24 kajakkers. De Hongaarse Olympisch kampioen Balint Kopasz en de Portugees Fernando Pimenta, brons in Tokyo, wonnen de twee andere voorwedstrijden. Artuur Peters weet dus al wie hij in die race om de medailles in de ogen zal mogen kijken!

Deze namiddag komt Artuur voor de tweede keer de Olympische watersportbaan op. Hij start dan met Mechelaar Bram Sikkens in de K2 500m, een nieuw Olympisch nummer.

De Belgische resultaten

K1: 24 kajakkers, drie voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de finale, de 2de tot en met de 7de varen de halve finale.

Derde voorwedstrijd:

1. ARTUUR PETERS (BEL) 3:35.552

2. Daniël Johnson (GBr) 3:37.305

3. Martin Nathell (Zwe) 3:37.734

4. Peter Gelle (Svk) 3:39.672

5. Andrej Olijnik (Lit) 3:40.065

6. Oleksandr Syromiantnykov (Oek) 3:40.246

7. Aitor Gorrotxategi (Spa) 3:41.176

8. Ondrej Masek (Tsj) 3:41.929

Artuur Peters (Neerpelt WC) plaatst zich rechtstreeks voor de A-finale.