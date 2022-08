Een kaarsenhouder met rondingen, een gladmaker en een afdankertje: dit shopte team Billie de voorbije week

Billie houdt van simpele silhouetten met een subtiel accent: een gevlamd lijntje in ons pastabord, een uitbollende kaarsenhouder of een jurkje met een hoekje af.

Satijnzacht

Hanne Vandenweghe, redactrice: “Mijn fijne haren waaien bij het minste briesje helemaal in de knoop, waardoor mijn coupe er echt heel snel slordig uitziet. Toegegeven: de paddle brush van GHD is aan de grote kant voor in de handtas, maar hij is wel de enige die mijn haar weer als satijn maakt om een terrasje te doen na een (strand)wandeling.”

ghd paddle brush, 30 euro

jochenvanhoudt.be

Afdankertjes

Aafje De Laet, layout: “Jeans wordt gemaakt van katoen en om katoen te telen is gigantisch veel water nodig. Geen jeans meer? Je kan natuurlijk ook letten op jouw ecologische kontafdruk door een verantwoorde jeans te dragen. Die van Closed bijvoorbeeld, die gedeeltelijk bestaat uit gerecycleerde stof van afgedankte broeken. Hey, iedereen kan helpen, nietwaar?”

Jeans X-Pose van Closed, 110 euro

vantilburgmode.be

Pasta basta!

Lien Lammens, redactrice: “Terug naar de jaren zeventig met deze pastaborden. Alhoewel, ik vind ze best modern ogen en kan niet wachten om ze te vullen met een spaghetti carbonara.”

Moss pastabord, HKliving, 14 euro per stuk

drafabgreen.be

Over je schouder

Veronique Nolens, coördinatie Billie: “Mijn zeventienjarige dochter krijgt niet genoeg van kleine schoudertasjes in alle mogelijke vormen en kleuren. De nieuwste aanwinst kan zelfs mij bekoren.”

Birdie curved shoulder bag bij Urban Outfitters, 35 euro

urbanoutfitters.com

Uitsnijding

Lien Lammens, redactrice: “Om te gaan werken zou ik dit jurkje niet meteen aantrekken maar op een mooie (na)zomerse avond? Graag!”

Jurk Zara, 39,95 euro

www.zara.com

Uitbollen

Veronique Nolens, coördinatie Billie: “Dit jaar grijp ik de hele tijd naar groene en roze decostukken voor mijn interieur. Deze glasgeblazen kaarsenhouder staat hoog op mijn verlanglijstje. Doe mij maar 3 roze en 2 groene.”

Kaarsenhouder Anna+Nina bij Juttu, 34,95 euro

juttu.be

