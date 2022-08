Eline Dalemans stort helemaal in tijdens laatste kilometer 3.000 meter steeple op EK: “Licht ging uit”

Eline Dalemans is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 3.000 meter steeple op het EK atletiek in München. De 31-jarige Oost-Vlaamse werd zestiende en laatste in de eerste reeks, in een tegenvallende tijd van 10:15.73. Haar persoonlijk record bedraagt 9:46.50. De top 5 en de vijf beste verliezende tijden stootten door naar de finale.

Dalemans gaf na afloop aan na 2,5 km opeens geen lucht meer te krijgen. “Ik begon heel goed aan mijn race”, zei ze. “Ik had zelfs het gevoel dat ik nog kon versnellen. Ik loop lange tijd in zevende positie, maar opeens, op twee ronden van het einde, kreeg ik gewoon geen lucht meer. Mijn adem werd volledig afgesneden. Dat overkomt mij vaker. Daarom gebruik ik ook een puffer. Maar het is heel frustrerend dat het hier, op zo’n belangrijk moment, opnieuw gebeurt.”

“Ik was vooraf blij dat het geregend had, zo is er meer zuurstof in de lucht”, ging Dalemans verder. “Maar dat hielp me toch niet vandaag. Ik had even schrik dat ik zelfs de eindmeet niet zou halen. Gelukkig kon ik toch finishen, ook al is het als laatste dan. Ik heb geen verklaring voor deze prestatie. Ik ben heel blij dat ik voor het eerst erbij ben op een EK bij de senioren, maar ik heb vandaag niet op mijn niveau gelopen. Dat is toch een domper.”