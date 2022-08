Belgian Lions oefenen vanavond tegen vice-olympisch kampioen en wereldtopper Frankrijk

Zware opdracht vanavond (20u30) voor de Belgian Lions! In Montpellier wacht vice-olympisch kampioen Frankrijk met maar liefst vier NBA-spelers, waaronder de 2m16 grote Rudy Gobert, en drie van Real Madrid. Frankrijk, dat dinsdag nog Italië een pak voor de broek (90-68) gaf, is de nummer vier van de wereld.

Het is voor de Belgian Lions de laatste oefeninterland vooraleer het volgende week (25-28 augustus) de eerste twee wedstrijden (Groot-Brittannië en Griekeland) van de beslissende WK-voorronde afwerkt. Van 1 tot 18 september volgt dan het EK in Georgië/Duitsland.Frankrijk vormt vanavond in de met 9.000 toeschouwers gevulde Arena De Montpellier een bijzonder zware test voor de Belgian Lions.

Vier NBA-spelers bij Frankrijk

Bij Les Bleus zitten met Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Evan Fournier (New York Knicks), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder) en Timothe Cabarrot (Atlanta Hawks) maar liefst vier NBA-spelers in de selectie. Frankrijk telt meer NBA spelers, maar enkele zoals Nicolas Batum geven forfait of zijn geblesseerd. De kern van de ervaren bondscoach Vincent Collet telt verder vooral spelers die uitkomen in de Euroleague, de sterkste Europese clubcompetitie. Drie van hen spelen bij Real Madrid: Thomas Heurtel, Querschon Yabusele en Vincent Poirier. Ook onder meer de 2m11 grote Mbuhammadou Jaiteh die volgend seizoen ploegmaat is van Belgian Lion Ismael Bako en bij het Italiaanse Virtus Bologna.

NBA-sterkhouder Rudy Gobert vanavond met Les Bleus tegen Belgian Lions — © AP

Ook vice-wereldkampioen

Frankrijk verloor vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio nipt de finale van Amerika (87-82) en veroverde voor de tweede keer en na Sydney 2000 de zilveren medaille. Het werd onder aanvoering van de in België geboren (Brugge) ex-NBA-vedette Tony Parker in 2013 Europees kampioen en in 2014 en 2019 vice-wereldkampioen. Les Bleus domineren met Spanje de voorbije twee decennia mee het Europees basketbal en zijn uitgegroeid tot een wereldtopper. Met Monaco en ASVEL Villeurbanne (van eigenaar/voorzitter Tony Parker, red.) telt het ook twee teams in de Euroleague.

NBA-speler Evan Fournier van Frankrijk — © PRESSE SPORTS

Zestien Belgian Lions in Montpellier

De Belgian Lions werkten in deze voorbereiding al vier wedstrijden af. Tegen Finland werd één keer gewonnen en verloren. In Hasselt tegen Duitsland nipt verloren en afgelopen weekend gingen de Lions in het Estse Tartu onderuit tegen Estland en Bosnië en Herzegovina. Met oefenwedstrijden vooral on the road prepareert de selectie van bondscoach Dario Gjerjga zich voor de twee interlands in het kader van de beslissende WK-voorronde van volgende week tegen Groot-Brittannië (25 augustus Mons Arena) en op zondag 28 augustus in Griekenland (Athene). Kort daarna volgt het EK (1-18 september) in Georgië/Tbilisi en hopelijk voor de Belgian Lions in de Duitse hoofdstad Berlijn. In Berlijn wordt de eindfase van het EK gespeeld en dus met Last 16. Om zich daarvoor te kwalificeren moeten Retin Obasohan en zijn ploegmaats in Tbilisi in poule A (groep van zes) bij de eerste vier eindigen.

De Belgian Lions zijn in Montpellier met zestien spelers waaronder sterkhouders als Retin Obasohan, Hans Vanwijn, Manu Lecomte, Maxime De Zeeuw, Ismael Bako, Jonathan Tabu, Quentin Serron, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Kevin Tumba Alex Libert en Young Guns als Haris Bratanovic, Roby Rogiers en Vrenz Bleijenbergh. Ook bij de zestien is Marshall Nelson, een 28-jarige en 1m84 grote guard die geboren is Amerika, verhuisde op vierjarige leeftijd naar Australië en beschikt over een Belgisch paspoort. Loïc Schwartz kampt met een lichte voetblessure en komt niet in actie. Hij revalideert verder met de medische staf en pikt eerstdaags met de groepstrainingen aan.