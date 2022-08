Vrouw ziet hoe grote alligator soortgenoot doodt met genadeloze aanval

Dat alligators levensgevaarlijke dieren zijn voor mensen, is algemeen geweten. Maar ook tussen soortgenoten kan de strijd dodelijk aflopen. Zo bewijst een filmpje van Kayla Jane in de Amerikaanse staat Florida, waarin alligator “Big Head Fred” een kleinere soortgenoot doodt op genadeloze wijze.

De grote alligator heeft zijn prooi stevig vast in zijn kaken, waarna hij het dier keihard tegen de grond slaat. Of de soortgenoot op dat moment al overleden was, maken de beelden niet geweten. Om helemaal zeker te zijn van zijn stuk, haalt het reptiel kort nadien nog een tweede keer uit.

Het is niet ongebruikelijk dat alligators zich wagen aan kannibalisme. Het gaat om erg territoriale wezens die ertoe aangezet kunnen worden om elkaar te doden en op te eten. In totaal leven er ongeveer 1,3 miljoen alligators in Florida.

(kmlo)