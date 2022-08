Nafi Thiam ziet voorsprong halveren na dubbele nulsprong in het verspringen, Noor Vidts zakt naar vierde plek

Nafi Thiam is donderdag tijdens het verspringen, het openingsnummer van de tweede dag in de zevenkamp bij de vrouwen op het EK in München, niet verder geraakt dan een sprong van 6m08, die haar slechts een negende plaats en 874 punten opleverde. Met 4.937 punten blijft ze wel aan de leiding, met nog twee proeven te gaan. De regerende olympische en wereldkampioene ziet de Poolse Adrianna Sulek, die 6m55 op de tabellen zette en daarmee 1.023 punten sprokkelde, wel naderen tot 99 punten.

De derde plaats is met 4.807 punten in handen van de Zwitserse Annik Kälin, Noor Vidts lukte een sprong van 6m31, goed voor de vierde plaats en 946 punten. In de stand zakt ze daarmee van de tweede naar de vierde plaats. De Nederlandse Anouk Vetter is met 4.758 punten vijfde. Later op donderdag staan nog het speerwerpen en de afsluitende 800 meter op het programma in München.

Thiam opende in het Olympiastadion met een matige sprong van 6m08 en liet nadien twee nulsprongen noteren. Ter vergelijking: haar persoonlijk record staat op 6m86, in Eugene liet ze tijdens de wereldkampioenschappen nog 6m59 noteren. Een verbetering van haar persoonlijk record, dat sinds Götzis 2017 op 7.013 punten staat, mag ze nu wel vergeten, net als het Europese record van Carolina Klüft (7.032 punten, Osaka 2007).

Nafi Thiam bouwde woensdag op de eerste dag van de zevenkamp een ruime voorsprong op. De wereld- en olympisch kampioene opende de zevenkamp met 13.34 op de 100 meter horden, goed voor 1.074 punten en een derde plaats. Vervolgens nam ze met een sprong over 1m98 (1.211 ptn) de leiding en vergrootte ze haar voorsprong met een derde plaats in het kogelstoten (14m95, 858 punten).

Vidts was na 13.21 op de 100 horden tweede en hield die positie met een sprong over 1m83. Na het kogelstoten (9e met 13m86) was ze naar de derde plaats gezakt. Met een elfde plaats op de 200 meter in 24.64 (920 punten) bracht de titelverdedigster haar totaal op 4.063 punten. Noor Vidts werd in 24.14 (967 ptn) derde in het laatste nummer van de dag.

Vorige maand veroverde Nafi Thiam in het Amerikaanse Eugene haar tweede wereldtitel. Ze twijfelde lange tijd om deel te nemen aan het EK in München, maar bevestigde uiteindelijk haar deelname. Noor Vidts eindigde op de vijfde plaats in Eugene.