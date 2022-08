Primoz Roglic ziet Evenepoel als een volwaardige uitdager in de Vuelta: “Remco heeft niks te bewijzen”

Waar staat Primoz Roglic bij de start van de Vuelta? Tijdens zijn persconferentie vanochtend maakte hij de wereld daar niet veel wijzer over: “Ik ben hersteld, maar ik ergens voel ik nog iets.” Al wat meer uitgesproken is hij over Remco Evenepoel, die hij als een volwaardige uitdager ziet: “Remco is super sterk, op elk terrein.”

Primoz Roglic presenteerde zich vanochtend op de Zoommeeting zoals de wereld hem ondertussen een jaar of zes geleden leerde kennen: een man van weinig woorden. Zijn vormpijl voor de Vuelta? Daar blies hij warm en koud over: “Op dit moment gaat het met mij veel beter dan na mijn val. (in kasseienetappe van de Tour, red.) Ik ben hersteld, maar soms voel ik nog iets. We gaan het zien. Ik ben hier en ik kom natuurlijk alleen als ik klaar ben. De komende dagen en weken gaan we zien wat dat betekent.”

Roglic won de Vuelta de voorbije drie jaar en kan over drie weken in Madrid een unieke vier op een rij scoren. “Daar gaan we ook voor”, zo geeft hij aan. “Het is speciaal en geeft zeker meer motivatie. De ploegentijdrit is morgen meteen één van die (bepalende) etappes.”

Opvallend: Jumbo-Visma heeft het parcours in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bike-Exchange en Quick Step Alpha Vinyl nog niet verkend. “Dat gaan we morgen doen, wanneer het parcours afgesloten is. Een ploegentijdrit is precies wat de naam aangeeft: je moet het allemaal samen doen, samen zo snel mogelijk gaan. Ik vind het een mooie discipline.”

Wat met Remco?

Wie ziet Primoz Roglic als zijn belangrijkste uitdager voor het eindklassement? Ook daar hield hij zich op het vlakke: “Om eerlijk te zijn: ik denk niet aan de rest. Op dit moment ben ik met mezelf bezig, want uiteindelijk gaat het om hoe ik me voel. Iedereen begint van nul.”

Eén uitdager noemde hij - na een suggestie van de journalist - wel bij naam: “Remco? Voor mij heeft hij niks meer te bewijzen. Hij super sterk, super snel, op elk terrein. We gaan een mooie Vuelta krijgen, met zoveel oud-winnaars aan de start.”

Merijn Zeeman, sportief manager bij Jumbo, noemde Roglic de voorbije week “de beste renner ter wereld in het achter zich laten van tegenslag.” Een eigenschap die Roglic inderdaad als één van zijn talenten ziet: “Je kan niet anders natuurlijk. Het gaat niet om wat geweest is, maar om wat er moet komen. Zoals nu in de Vuelta. Daar begint morgen al opnieuw een andere race.”