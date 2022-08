Verenigde Staten en Taiwan plannen nieuwe handelsgesprekken

De gesprekken moeten “de handels- en investeringsrelaties verdiepen, de wederzijdse handelsprioriteiten op basis van gedeelde waarden bevorderen en innovatie en inclusieve economische groei stimuleren”, volgens de mededeling van het Amerikaanse ministerie.

De Taiwanese dienst voor Handelsbesprekingen zegt in een aparte verklaring dat de gesprekken tot doel hebben om de economie op het eiland te versterken door de handel in landbouwproducten te bevorderen en door kmo’s te ondersteunen bij een uitbreiding richting de Amerikaanse markt. Taipei wil ook het vertrouwen van internationale investeerders in Taiwan vergroten en het eiland in staat stellen “fondsen en technologieën uit de VS en de rest van de wereld aan te trekken”.

De aankondiging komt er nauwelijks een tweetal weken na een controversieel bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. Als reactie daarop had China grootschalige militaire oefeningen opgestart rond Taiwan. Enkele dagen geleden reisde bovendien nog een andere delegatie van het Amerikaanse Congres naar Taiwan. Peking sprak daarop van een nieuwe “provocatie” en kondigde nieuwe manoeuvres aan.

De Chinese leiders wijzen officiële contacten van andere landen met Taiwan af, omdat zij het eiland beschouwen als een deel van de Volksrepubliek.