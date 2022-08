Meer dan 20 doden bij explosie in moskee in Kaboel

De explosie woensdagavond in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel heeft aan zeker 21 mensen het leven gekost. De politie maakte het dodental donderdag bekend. Er vielen ook 33 gewonden.

Volgens de politie waren er in de soennitische moskee explosieven aangebracht. De ontploffing deed zich voor tijdens het avondgebed.

Sinds de machtsovername door de taliban in Afghanistan een jaar geleden is het aantal aanslagen weliswaar verminderd, maar er worden er nog altijd gepleegd, het merendeel opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).