Pukkelpop weerbericht: zon en stapelwolken wisselen elkaar af

Hasselt

Op de eerste Pukkelpopdag blijft het grotendeels droog. Toch doe je er niet slecht aan om een poncho mee te nemen. Donderdag krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. Zo’n stapelwolk zou even kunnen uitmonden in een bui, al is de kans eerder gering. De temperatuur kan opnieuw tot boven de 25°C oplopen, met een maximum rond zo‘n 27°C. Hou dus toch maar wat zonnecrème bij de hand. De warmte zal goed voelbaar zijn, want de wind is zwak van kracht.

Goed nieuws voor de kampeerders: er volgt ook een droge nacht naar vrijdag. Tegen zonsopkomst liggen de minima in de buurt van 13°C.

Weersomstandigheden kunnen op zeer korte termijn wijzigen. Kijk op rubenweytjens.be voor de laatste updates.