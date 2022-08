“Mysterie, chaos en moord”: Netflix deelt trailer van langverwachte serie ‘Wednesday’ van Tim Burton

The Addams Family is helemaal terug. Nadat er eerder deze zomer al een teaser werd gelanceerd van Wednesday, komt Netflix nu eindelijk met een eerste officiële trailer. De serie focust zich op de studententijd van Wednesday Addams, waarin ze tracht om haar paranormale gaven te beheersen en een moordmysterie van ouders probeert te ontrafelen.

De hoofdrol is in de reeks weggelegd voor Jenna Ortega, die als Wednesday Addams school loopt aan Nevermore Academy. “Wist ik veel dat ik in een nachtmerrie zou stappen”, klinkt het in de trailer. “Vol mysterie, chaos en moord. Ik denk dat ik het hier geweldig ga vinden.” Catherine Zeta-Jones kruipt in de rol van moeder Morticia, Luis Gúzman speelt vader Gomez en Isaac Ordonez zien we als broer Pugsley.

Wednesday zal bestaan uit acht afleveringen, waarvan Tim Burton er vier regisseert. Dit najaar zal de reeks te zien zijn op Netflix.

(kmlo)