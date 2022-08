Precieze doodsoorzaak actrice Anne Heche bekend: dit werd haar fataal na auto-ongeluk

Anne Heche is overleden aan “inhalatie en thermische verwondingen”, zo meldt The Hollywood Reporter op gezag van de lijkschouwer. De Amerikaanse actrice werd 53.

Op vrijdag 5 augustus raakte Anne Heche met haar wagen van de weg af en knalde ze tegen een woning in Mar Vista (Los Angeles), waarna er een brand uitbrak in het voertuig. De actrice, die op dat moment zwaar onder invloed geweest zou zijn van cocaïne en fentanyl, werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd ze niet veel later hersendood verklaard. Ongeveer een week later werd ze losgekoppeld van de beademing en overleed ze.

Die dood werd veroorzaakt door “inhalatie en thermische verwondingen”, zo meldt de lijkschouwer. Volgens woordvoerder Sarah Ardalani zou “inhalatie” niet per se alleen verwijzen naar het inhaleren van rook, maar staan “thermische verwondingen” wel gelijk aan brandwonden. Daarnaast wordt er in het autopsieverslag ook melding gemaakt van een borstbeenbreuk bij de actrice.

