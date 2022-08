Verdachte van aanslag op Salman Rushdie “verbaasd” dat auteur nog leeft

De Amerikaan van Libanese origine die verdacht wordt van het neersteken van Salman Rushdie heeft in een interview gezegd dat hij verbaasd is dat de auteur de aanval overleefd heeft. “Ik mag deze man niet, ik denk niet dat hij een goed mens is”, aldus de 24-jarige Hadi Matar aan de tabloid New York Post.

“Toen ik hoorde dat hij het overleefd had, was ik verrast”, vertelde Matar in een video-interview vanuit de gevangenis. De man, die vrijdag meteen na de aanslag werd gearresteerd, pleitte onschuldig voor poging tot moord en moet vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen.

De verdachte wilde wegens een waarschuwing van zijn advocaat niet zeggen of hij zich laten inspireren heeft door de fatwa die ayatollah Khomeini in 1989 in Iran uitvaardigde en waarin werd opgeroepen tot de dood van de auteur van De duivelsverzen. “Ik heb veel respect voor de ayatollah. Ik denk dat hij een opmerkelijk persoon is. Dat is alles wat ik erover wil zeggen”, klinkt het.

Over Ruhdie zei Matar nog: “Ik mag de persoon niet. Ik denk niet dat hij een heel goed persoon is. Ik mag hem niet. Ik mag hem niet erg. Hij is iemand die islam heeft aangevallen, hij viel hun geloof aan, de geloofsystemen.” Hij zei dat hij slechts “een paar pagina’s” van De duivelsverzen las, maar bekeek wel video’s van Rushdie op Youtube. “Ik zag veel lezingen. Ik hou niet van mensen die zo onoprecht zijn.”

Matar, die naar eigen zeggen het meeste van zijn tijd spendeerde op het internet in de kelder van zijn moeder in New Jersey, ontkende dat hij in contact stond met de Iraanse Revolutionaire Garde. Hij zei dat een tweet waarin Rushdies bezoek werd aangekondigd, maanden geleden, hem inspireerde. Naar eigen zeggen had hij donderdag al vanuit New Jersey een bus genomen naar de stad Buffalo en ging hij daarna met een Lyft-rit naar Chautauqua. Hij hing de hele tijd buiten de zaal rond en sliep donderdagnacht in het gras, zei hij.

Rushdie werd vrijdag neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden in de Chautauqua Institution. Volgens het Openbaar Ministerie liep de auteur drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op.