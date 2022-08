Britse talkshowhost Piers Morgan en echtgenote Celia Walden namen zes weken durende “sabbatical” van hun huwelijk

“Het gaat om de langste periode die we apart hebben doorgebracht sinds het begin van de coronapandemie”, zo schrijft Walden in een column in The Telegraph. “Sterker nog: ik denk niet dat we de voorbije jaren meer dan een paar nachten uit elkaar zijn geweest en Piers zal het met me eens zijn als ik zeg: elk getrouwd stel - dat drie lockdowns heeft meegemaakt - zou dit moeten doen.”

Walden benadrukt in de column dat er “niets aan de hand is” in hun relatie. “Maar het is onnatuurlijk voor koppels om elk uur dat ze wakker zijn, samen door te brengen. Piers en ik hebben heel wat vrienden die uit elkaar zijn gegaan omdat Covid hen over de rand heeft geduwd.”

Volgens Walden heeft de tijd apart “wonderen gedaan” voor hun relatie en ze dringt er bij iedereen op aan hetzelfde te doen. Al heeft ze ook intussen wel wat spijt. Niet van de “sabbatical”, maar van haar column. Vermoedelijk omdat ze online wat negatieve commentaren heeft gekregen of omdat ze nu aan iedereen moet herhalen dat er “echt geen huwelijksproblemen” zijn.