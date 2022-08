Helft Afghaanse asielzoekers heeft geen recht op bescherming in België

Na de machtsovername door de taliban een jaar geleden werd bijna elke asielaanvraag goedgekeurd, maar in maart paste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn aanbeveling aan, omdat het sindsdien op heel wat plaatsen toch wat veiliger geworden is.

Het gemiddelde erkenningspercentage ligt sinds de val van ­Kaboel in augustus 2021 op 53 procent, wat nagenoeg gelijk is aan de situatie in 2018. In 2019 en 2020 kreeg slechts een derde van de Afghanen bescherming. Het CGVS onderstreept dat het “zeer ruim” is met de toekenning van de vluchtelingenstatus.

Gedwongen terugkeer blijft sinds de taliban de macht grepen wel onmogelijk, waardoor een groeiende groep sanspapiers ontstaat. Staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie ­Nicole de Moor (CD&V) wil daarom meer inzetten op de lokale opvang van vluchtelingen buiten de EU, maar dat heeft veel voeten in de aarde. “We moeten in degelijke opvang in de regio voorzien en gevaarlijke tochten vermijden”, zegt een woordvoerder.