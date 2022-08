Japanse overheid roept jongeren op om meer alcohol te drinken

Met een nieuwe campagne wil de Japanse overheid jongeren ervan proberen te overtuigen om méér alcohol te drinken. Want dat is goed voor de belastingen.

Onder meer door een veranderde levensstijl door de coronapandemie wordt er minder gedronken in Japan. Terwijl een gemiddelde Japanner in 1995 nog 100 liter aan alcoholische dranken dronk per jaar, was dat in 2020 nog “maar” 75 liter. Een daling die ertoe leidt dat de overheid nu een pak minder belastinginkomsten heeft.

En daar wil de NTA, de nationale belastingdienst, nu verandering in brengen met de ‘Sake Viva!’-campagne. Het gaat om een landelijke wedstrijd die nog loopt tot 9 september en 20- tot 39-jarigen oproept om met commerciële voorstellen te komen om uit de gratie geraakte alcoholische dranken opnieuw populairder te maken, vooral bij jongeren dan. Er wordt ook gezocht naar “nieuwe producten en manieren” om thuisdrinken te promoten. Anders dreigt het gat in de begroting nog groter te worden, zo luidt het.

Uit alle voorstellen zal tegen november een selectie gemaakt worden en de beste zullen officiële overheidssteun krijgen, aldus de NTA. Ondertussen heeft het Japanse ministerie van Volksgezondheid wel gereageerd op de “ongezonde” wedstrijd en gevraagd dat de mensen alleen “de gepaste hoeveelheid alcohol” zullen drinken.