Valse start voor Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky in play-offs WNBA, seizoen straks al voorbij?

Chicago Sky, met Emma Meesseman en Julie Allemand in de selectie, begonnen de WNBA play-offs met een valst start. De kampioen ging in de eerste partij van de kwartfinale in de eigen Wintrust Arena (7.542 fans) met 91-98 onderuit tegen New York Liberty. Chicago staat met de rug tegen de muur en moet zaterdag in eigen midden winnen of het seizoen is meteen voorbij.

De voortekenen waren vorige week al niet goed. In money-time verloor Chicago Sky twee van de laatste twee wedstrijden, eindigde met 26 op 36 nog wel met Las Vegas Aces op een gedeelde eerste stek, maar stond negatief tegen de Aces en verspeelde dus de pole-position. De tweede plaats geeft wel recht op het thuisvoordeel in de kwartfinale en bij een eventuele kwalificatie in de halve finale. In de kwartfinale tegen New York Liberty, de nummer 7 na de reguliere fase, verspeelde het team van de “Windy City”, met Ann Wauters als assistent-coach, evenwel meteen dat belangrijke thuisvoordeel.

Na het eerste kwart had Chicago Sky een 24-20 bonusje op zak. Het jonge team van New York Liberty was taai, speelde snel en trok met een 45-48 voorsprong de rust in. Onder meer de met een double-double uitpakkende Candace Parker (17 punten, 10 rebounds), Kahleah Cooper (21 punten, 8 rebounds) en Courtney Vandersloot (13 punten, 10 assists) stuwden Chicago Sky na 74-73 in het slotkwart naar een zes punten bonus. Chicago Sky leek op weg naar de belangrijke thuiszege, maar ging in de slotfase volledig onderuit. Sabrina Ionescu (22 punten, 7 rebounds, 6 assists) en Natasha Howard (22 punten, 7 rebounds) waren de bezielers van de remonte en de knappe uitzege van New York Liberty.

Emma Meesseman tekende voor 4 punten, 3 rebounds en 4 assists en Julie Allemand, die slechts acht minuten in actie kwam, gaf 1 assist. “We speelden te comfortabel en dat gaf New York Liberty de kans om te reageren. Een wedstrijd duurt niet 35, maar wel 40 minuten. Ja, we staan zaterdag met de rug tegen de muur. Maar, we speelden al veel “close” games dit seizoen en wonnen ze meestal. De video bekijken en met vooral de ervaren speelsters moeten we nu antwoorden”, zei coach James Wade van Chicago Sky.

De regerende kampioen staat dus met de rug tegen de muur en werkt zaterdag in de Wintrust Arena een “do ore die” wedstrijd af. Als Chicago Sky wint dwingt het een derde en beslissende wedstrijd volgende week dinsdag in het Barclays Center in New York Liberty af. Als het team uit de Big Apple echter opnieuw in Chicago juicht is de sweep (2-0) een feit en is de kampioen meteen uitgeschakeld. De kwartfinale in de WNBA play-offs is een best of three. De halve finale en finale is een best of five. Het is twintig jaar geleden dat de kampioen (Los Angeles Lakers) zichzelf opvolgt!