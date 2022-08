Rafael Nadal gaat bij rentree verrassend onderuit tegen Kroaat Borna Coric op Masters Cincinnati

Rafael Nadal (ATP-3) is uitgeschakeld op het ATP Masters 1000-toernooi in Cincinnati (hard/6.280.880 dollar). De Spanjaard verloor in drie sets van de Kroaat Borna Coric (ATP-152): 7-6(11/9), 4-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 57 minuten.

Het was voor Nadal zijn eerste wedstrijd sinds hij in de halve finale op Wimbledon, zowat zes weken geleden, forfait moest geven met een buikspierblessure. Nadals volgende toernooi wordt de US Open, die hij al vier keer wist te winnen in zijn carrière (2010, 2013, 2017 en 2019).

Coric, die zich ook al door de kwalificaties worstelde, neemt het in de derde ronde op tegen Nadals landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP-19). De Spanjaard ontdeed zich in zijn tweede ronde met 6-3 en 6-3 van Marcos Giron (ATP-54), die eerder David Goffin (ATP-62) wipte.