Formule 1-bolide rijdt doodleuk tussen auto’s op Tsjechische snelweg, politie kan voorlopig niet ingrijpen

De afgelopen dagen deed een filmpje de ronde op de sociale media waar een man in een ‘F1-bolide’ te zien is op een Tsjechische snelweg en daar is de lokale politie niet blij mee. Het verhaal achter die ‘F1-bolide’ op de snelweg in Tsjechië.

Het is niet de eerste keer dat er filmpjes de ronde doen van de ‘F1-bolide’ uitgedost in de kleuren van Ferrari. Het lijkt erop dat de bolide een hommage is aan Michael Schumacher want buiten de kleurstelling van Ferrari is ze ook voorzien van het nummer zeven, waarschijnlijk refererend naar de zeven wereldtitels van de Duitser.

Dat alles buiten beschouwing gelaten blijft het uiterst illegaal om je met een raceauto op de openbare weg te begeven en naar verluidt is de Tsjechische politie dan ook naarstig op zoek naar deze mysterieuze racepiloot. Toen de auto voor de eerste keer gespot werd in 2019 wist de politie al te achterhalen wie de eigenaar van de bolide is maar het valt moeilijk te bewijzen dat hij daadwerkelijk zelf achter het stuur zat omdat de bestuurder op de filmpjes een helm draagt.

Het betreft hier waarschijnlijk een GP2-bolide van de tweede generatie met een vier liter V8 achterin die zeshonderd PK levert. Hoewel de chauffeur zich eigenlijk rustig door het verkeer beweegt en de meeste verkeersregels wel lijkt te respecteren is het uiteraard gevaarlijk om met een Formule-auto op de openbare weg te komen en kunnen er verschillende dingen misgaan voor de rijder zelf en de anderen op de weg.

Voorlopig moet de Tsjechische politie wachten tot ze de bestuurder van de ‘F1-bolide’ op heterdaad betrappen en kunnen identificeren. Enkel dan mogen ze hem immers in Tsjechië op de bon slingeren ...

