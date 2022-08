Benfica wint vlot, maar spelers van Dinamo Kiev gaan al voor aftrap met alle aandacht lopen met symbolische actie

Alle spelers van Dinamo Kiev stapten met een Oekraïense vlag over hun schouders het veld op in het Poolse Lodz, waar de match door de oorlog in Oekraïne plaatsvond. Sinds de invasie van Rusland speelde de ploeg uit de Oekraïense hoofdstad oefenwedstrijden over de hele wereld, om aandacht te vragen voor de situatie in hun land. Met de actie van woensdag wilden ze die boodschap nog eens extra in de verf zetten.

Benfica ging wel met de zege lopen. Rode Duivel Jan Vertonghen zag vanop de bank hoe Gilberto al snel met een afstandsschot voor de 1-0 zorgde. Nog voor rust verdubbelde Gonçalo Ramos de score na een misser in de Oekraïense verdediging. Na de rust veranderde er niets meer aan die stand.

Nog in de play-offs van de Champions League speelde PSV 2-2 gelijk op bezoek bij Rangers, dat Union uitschakelde. Kopenhagen en Maccabi Haifa klopten respectievelijk Trabzonspor en Rode Ster Belgrado, terwijl ook Qarabag en VIktoria Plzn gelijkspeelden.

Uitslagen

Kopenhagen (Den) - Trabzonspor (Tur) 2 - 1

Bodo/Glimt (Noo) - Dinamo Zagreb (Kro) 1 - 0

Qarabag (Aze) - Viktorian Plzen (Tsj) 0 - 0

Dynamo Kiev (Oek) - Benfica Lissabon (Por) 0 - 2

Maccabi Haïfa (Isr) - Rode Ster Belgrado (Ser) 3 - 2