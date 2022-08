Brugstraat in Bilzen laat met Café Congé nostalgie van weleer herleven

Bilzen en muziek, het blijft een succesformule. Dat bewijzen ook de zomerse woensdagen waarop de plaatselijke horeca uitpakt met Café Congé. En ook nu was het weer raak. De live muziek van After The Nova en rocklegende Guy Swinnen lieten de Brugstraat als vanouds volledig vollopen.

Wie woensdag al een beetje in Pukkelpop-sfeer wilde geraken zakte af naar de Brugstraat in Bilzen. Het succesvolle zomerevent Café Congé sloeg zijn tenten op in de vroeger uitgaansbuurt en liet gouden tijden herleven. “Het lijkt alsof de gezelligheid van de Brugstraat nooit is weggeweest. De drank is goedkoop en de optredens uitmuntend”, lacht Anita (46). Dat een doordeweekse zomeravond meer kan zijn dan een terrasje, bewijst het zomerse Café Congé elke week opnieuw. “Dit is uiteraard geweldig, een bomvolle Brugstraat.. De sfeer die er hangt, alsof Bilzen by Night herleeft”, aldus burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). “De stad organiseert het project samen met de plaatselijke horeca. Volgende week wordt het genieten op de Markt met een cocktailtruck, barbecue en optredens van Little Dixie en ‘t Schoon Vertier.”

Guy Swinnen leverde een stukje rockgeschiedenis af — © Tom Palmaers

Nostalgie

Terwijl de pop en rock geluiden galmen over de Brugstraat worden links en rechts de goudgele frietjes of een speciale ‘Congé Burger’ verorberd. “Dit is beter dan een duur festival waar je gebukt onder een loden hitte de artiesten ziet vanop een afstand. Het zal de leeftijd zijn maar de Brugstraat ademt melancholie en nostalgie uit. Perfect voor een avondje geweldige muziek”, stelt de 40-jarige Ronny. En de muziek mocht er zijn. Guy Swinnen, frontzanger en gitarist van The Scabs stond garant voor een ijzersterke set, waarbij de nodige Rock en Roll nooit ver zoek was. Wie zelf een avondje erop uit wil met vrienden kan ook alvast de laatste woensdag van de maand vrijhouden, want dan gaat het feest door op de ligweide van het zwembad in Bilzen. Veel foute muziek en denderende partybeats worden dan op je afgevuurd door DJ Sven Ornelis en DJ Pat Krimson. (JoGe)

Johnny Geurts