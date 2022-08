Cynthia Bolingo loopt naar zevende plaats in finale 400 meter: “Dit was vooraf ondenkbaar gezien mijn moeilijke seizoen”

Cynthia Bolingo is op het EK atletiek in München zevende geworden in de finale van de 400 meter. Ze finishte in 50.94, 65 honderdsten boven haar Belgisch record en iets trager dan haar seizoensbeste.

”Naar het einde toe kreeg ik het moeilijker”, vertelde Bolingo voor de camera van Sporza. “Ik merkte het dat ik deze zomer geen optimale voorbereiding heb gehad. Maar ik ben toch heel tevreden dat ik aan deze Europese finale heb kunnen deelnemen. Gezien de omstandigheden dit seizoen was dit vooraf ondenkbaar. Daarom ben ik heel fier op dit resultaat.”

Ze had een speciaal woordje van dank voor haar mama. “Mijn mama was gewoonweg fantastisch tijdens mijn revalidatie. Ik houd heel veel van haar. Maar ook mijn medische staf en mijn coach hebben me altijd vergezeld en fantastisch werk geleverd. Ik ben echt door supermensen omgeven. Ook met de 4x400 meter hebben we een goede groep.”

Bolingo had ook nog lovende woorden over winnares Femke Bol. “Ze is ongelofelijk. Ze heeft zoveel talent. Daarnaast is ze ook een heel tof persoon.”