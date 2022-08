Steff Cras verlaat Lotto Soudal en tekent bij TotalEnergies: “Ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen in klassement etappekoersen”

Steff Cras rijdt zoals eerder aangekondigd volgend seizoen voor TotalEnergies. Cras was de voorbije drie jaar in dienst bij Lotto Soudal en tekent nu een contract voor twee jaar in Franse loondienst.

“Al tijdens mijn eerste contact met het management voelde ik me gesteund”, vertelt de 26-jarige Cras in een mededeling van zijn toekomstige ploeg. “Ze schonken me vertrouwen door me een heel mooi project van twee seizoenen aan te bieden. De sportieve staf en de rest van de begeleiding zullen me helpen in dit nieuwe hoofdstuk van mijn carrière, waarin ik de ambitie heb om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement van etappekoersen.”

Volgens de teamleiding werd Cras ook met die etappekoersen in het achterhoofd aangeworven. “Hij zal ons helpen om op dit gebied beter te presteren”, zei sportief directeur Benoit Genauzeau. “We konden zijn motivatie voelen. Hij past perfect in het project van ons team en kan zeker nog progressie maken.”

Cras begon zijn carrière bij de Katusha (2018-2019). Dit seizoen eindigde hij 11e in de Ronde van Romandië, 14e in de Dauphiné, 16e in Parijs-Nice en 16e in de Ronde van het Baskenland. Cras begint vrijdag aan de Ronde van Spanje, een wedstrijd waarin hij in 2021 als 20e eindigde.