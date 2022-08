Elise Mertens voorbij voormalig nummer één van de wereld naar achtste finales WTA-toernooi Cincinnati

Elise Mertens (WTA-33) heeft zich woensdag voor de achtste finales van het WTA 1.000-toernooi van Cincinnati (2.527.250 dollar) geplaatst. In de tweede ronde versloeg ze de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-17), voormalig nummer een van de wereld, in 1 uur en 34 minuten met 7-6 (7/3) en 6-3.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Mertens het op tegen Caroline Garcia (WTA-35). Die 28-jarige Française verraste met 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-1 winst tegen het Griekse vierde reekshoofd Maria Sakkari (WTA-3).

In de onderlinge duels met Garcia staat Mertens 3-2 achter, maar de 26-jarige Limburgse was wel de beste in de jongse twee ontmoetingen.