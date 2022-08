Dylan Borlée loopt lang mee met de toppers, maar kan finaal niet stunten en wordt vijfde in finale 400 meter

Dylan Borlée is op het EK atletiek vijfde geworden in de finale van de 400 meter. Met een tijd van 45’39” kan hij terugblikken op een goeie wedstrijd. Lang kon hij meelopen met de toppers, maar bij het ingaan van de laatste rechte lijn moest de jongste van de broers Borlée afhaken. Zijn vijfde stek is wel hoopvol voor de Belgian Tornados, die vrijdag aan de reeksen van de 4x400m beginnen.