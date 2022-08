Hardwerkende vader pakt kogel voor criminele broer: slachtoffer van schietpartij in Hoboken is buiten levensgevaar

De 27-jarige Abdelhalim L. die dinsdagavond voor zijn woning in Hoboken werd neergeschoten, heeft vermoedelijk de kogel opgevangen die bestemd was voor zijn jongere broer. Die zou met het geld van andere drugscriminelen naar het buitenland zijn gevlucht

Abdelhalim L. had geen idee wat hem te wachten stond, toen hij dinsdagavond de deur van zijn woning aan de Lageweg in Hoboken opendeed. De onbekende die aanbelde, opende meteen het vuur. Abdelhalim werd geraakt in zijn dij.

De kogel zorgde volgens zijn buurman, die de eerste zorgen toediende, voor een ernstige, hevige bloedende wonde. De man bond het been van Abdelhalim zo goed mogelijk af en redde zo mogelijk het leven van de 27-jarige.

Hij werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het UZA, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht. Het slachtoffer had veel bloed verloren. Inmiddels is Abdelhalim ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Zijn leven is niet meer acuut in gevaar, maar de kogel moet wel nog uit zijn been gehaald worden.

Het leven van Abdelhalim L. is niet meer in acuut gevaar, maar de kogel moet wel nog uit zijn been. — © BFM

De schietpartij heeft alle kenmerken van een afrekening in het criminele milieu. Alleen: Abdelhalim heeft absoluut niet het profiel van een beroepscrimineel. De man is een hardwerkende man, die twee jobs heeft om de lening voor zijn huis af te betalen.

Zijn broers staan wel bekend als drugscriminelen. Eén broer zit momenteel in de gevangenis, zijn jongere broer Abderrahim zou in Marokko verblijven.

Naar Marokko gevlucht

Die laatste heeft geen al te beste reputatie. In 2013 was hij betrokken bij een schietpartij in de Guldensporenstraat in Borgerhout. Bij dat incident werd Yassine S.A., een rivaliserende drugsdealer, neergeschoten. Bronnen in het milieu melden dat de kogel die Abdelhalim L. in zijn been kreeg, eigenlijk voor zijn broer Abderrahim bestemd was.

De jongeman zou recent een bedrag van 90.000 tot 130.000 euro (alnaargelang de bron) hebben aangenomen om een uithaling te organiseren. Maar in plaats van de lading cocaïne op te halen, zou hij met een vriend naar Marokko zijn gevlucht. Omdat de ‘dieven’ zich verschuilen in het buitenland, zouden de woedende opdrachtgevers besloten hebben om zijn onschuldige broer neer te schieten.