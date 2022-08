Angelina Jolie eiste uitleg van FBI na beslissing om Brad Pitt niet te vervolgen

Brad Pitt en Angelina Jolie trouwden in 2014. In 2016 vroeg Jolie de scheiding aan, na een relatie van twaalf jaar. De twee hebben ook zes kinderen samen. Sinds de scheiding ligt het voormalig acteurskoppel in vechtscheiding. Vooral de voogdij over de kinderen blijkt een eeuwig dispuut.

Uit een recent rapport van de FBI blijkt nu dat in november 2021 overleg plaatsvond tussen een assistent van de officier van Justitie en een assistent van het hoofd van de recherche. Daaruit bleek dat Brad Pitt niet strafrechtelijk vervolg zou worden, ondanks een klacht van Jolie over een vermeend incident op een vliegtuig. Het koppel zou in ruzie gevallen zijn tijdens een vlucht, en daarbij zou Pitt verbaal en fysiek agressief gereageerd hebben. Bij het rapport van de FBI waren foto’s van de vermeende verwondingen en verslagen van de getuigenissen van de kinderen meegeleverd.

Jolie, niet van plan het daarbij te laten, zou afgelopen april een klacht hebben ingediend tegen de FBI onder het pseudoniem Jane Doe. Wellicht in een poging om te achterhalen waarom er geen vervolging van haar ex-man komt.